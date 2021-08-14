Polisler, Sinop ve Kastamonu'daki yaraları sarmak için sahaya çıktı

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel faciasının yaraları sarılmaya devam ediyor.

41 can kaybının yaşandığı illerde kayıplar aranırken, selin tahrip ettiği alanlarda da çalışmalar yürütülüyor.

Türk Polis Teşkilatı, zarar gören dükkanlardaki tahribata yönelik çalışmalara destek verdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Evleri, camileri, dükkanları ve birçok yeri kullanılamaz hale getiren felaketin ardından tüm ekipler seferber oldu.

POLİSLER, YARALARIN SARILMASI İÇİN SAHADA

Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Yaraların sarılması için görevdeyiz' notuyla fotoğraflar yayınlandı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK

Yayınlanan fotoğraflarda, polislerin sahada zarar gören yerlerdeki temizlik çalışmalarına katıldığı görüldü.