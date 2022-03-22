Polisten hemşire eşi ve arkadaşına ateş
Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı.
GÜNDEM 22.03.2022, 11:13 22.03.2022, 11:18
Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.
Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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