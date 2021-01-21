Prof. Dr. Hakan Kıran Güne Başlarken’e konuk oldu
Aksu Tv’nin Her Sabah Seyircisiyle Buluştuğu Sabah Kuşağı Programlarından Güne Başlarken’in Bugün ki Konuğu Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Prof. Dr. Hakan Kıran oldu.
GÜNDEM 21.01.2021, 15:05 21.01.2021, 15:25
Prof. Dr. Hakan Kıran burada aşılama yönetimi hakkında bilgiler verdi.
Tüp bebek tedavisi sürecinden bahseden Prof. Dr. Hakan kıran, embriyolarda Genetik rahatsızlığın araştırılması konusunda tüp bebek uygulamasını tavsiye ediyoruz ifadelerini kullandı.
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