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Prof. Dr. İlhan: Yılbaşındaki kalabalık bu hafta vakalara yansıyabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kalabalık yılbaşı kutlamalarının bu hafta içinde vakalara yansıyabileceğini söyledi.

GÜNDEM 05.01.2022, 12:20
Prof. Dr. İlhan: Yılbaşındaki kalabalık bu hafta vakalara yansıyabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi.

İlhan, vaka sayılarının 50 binin üzerine çıktığını, yakın zamanda bu rakamın 18 binlere kadar düştüğü hatırlattı.

"PCR testi için başvuru sayısı neredeyse 2 katı arttı"

Omicron varyantının dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkilemeye başladığını belirten İlhan, şöyle devam etti:

"Hatta bütün dünyada hakim olan Delta varyantı yerine Omicron alabilecek gibi görünüyor, belki ülkemizde de böyle olur geldiğimiz aşamada. Omicron'un bu kadar yoğun olması hızlı bulaşın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Vaka artışı Türkiye'nin her yerinde maalesef aynı düzeyde söz konusu olabilir. Türkiye'nin her yerinde, kapalı ortamlarda, kurallara uyulmadığı yerlerde hastalığın daha hızlı yayıldığını söylemek mümkün. Neredeyse her 5-6 testten 1'i pozitif çıkmaya başladı. Bu da Omicron sürecinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hızlı şekilde vakaların arttığını gösteriyor" dedi.

"Kurallara riayet etmemiz gerek"

İlhan, şunları söyledi:

"Topluma baktığımızda bir kısım vatandaşımız daha aşılı değil, bir kısım vatandaşımız da aşılı olsa da hatırlatma dozunu yaptırmadıkları için antikor düzeyi düşük olabilir ve herkes aynı düzeyde korunmuyor olabilir. Geldiğimiz aşamada Omicron varyantının çok hızlı bulaştığını da düşündüğümüzde riskin ne kadar yüksek olduğuna şahit oluyoruz. İster aşılı olalım, ister aşısız olalım bu kadar hızlı bulaşan bir varyant söz konusuyken kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Hazır ülkemizde 3 ayrı aşı da söz konusuyken, aşı olmayanların bir an önce aşılarına başlamaları, aşı olanların da bir an önce hatırlatma dozlarını yaptırmaları en doğru yaklaşım olacaktır."

"Yılbaşı sonrası PCR sırası çok uzadı"

Prof. Dr. İlhan, yılbaşı öncesi bilim insanları ve devlet görevlilerinin "Bir araya gelmeyelim" ve "Kapalı ortamlara dikkat edelim" diye uyarıda bulunduğu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ama bir kısım vatandaşımızın maalesef bir araya gelmekten imtina etmediğine, kalabalıkta yakın mesafede bir araya geldiğine şahit olduk hatta Ankara'da perşembe, cuma günü trafik neredeyse yüzde 30 rahatlamıştı. Bu da bize insanların muhtemelen tatil beldelerine ya da farklı yerlere seyahat ettiğini gösteriyor.

Yılbaşında vatandaşların şüpheli bir teması olduysa, kalabalık ortamlarda bir araya geldilerse, geldiklerinde de farklı bir bulguları varsa ateş, solunum sıkıntısı, halsizlik gibi mutlaka PCR testi yaptırmaları, sonucu negatif gelene kadar kendilerini karantinaya almaları en doğru yaklaşım olacaktır. Yılbaşı süreci geçeli 5 gün oldu, bu hafta içinde yılbaşındaki kalabalık maalesef vakalara yansıyabilir. Biraz daha vakalar yukarıya doğru yol alabilir.

Örneğin; yılbaşı öncesinde bizim fakültemiz hastanesinde sıra daha azken şimdi PCR testi sırasının çok uzadığını söylemek mümkün hatta geçen yıl bu günlerde İstanbul ve Ankara'da yaşadığımız gibi sıranın çok olduğuna şahit oluyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız aşılı olsa da olmasa da 'Pandemi bitti' diye düşünmemeli, önlem almaktan kaçınmamalılar.""PCR testi için başvuru sayısı neredeyse 2 katı arttı"

Omicron varyantının dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkilemeye başladığını belirten İlhan, şöyle devam etti:

"Hatta bütün dünyada hakim olan Delta varyantı yerine Omicron alabilecek gibi görünüyor, belki ülkemizde de böyle olur geldiğimiz aşamada. Omicron'un bu kadar yoğun olması hızlı bulaşın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Vaka artışı Türkiye'nin her yerinde maalesef aynı düzeyde söz konusu olabilir. Türkiye'nin her yerinde, kapalı ortamlarda, kurallara uyulmadığı yerlerde hastalığın daha hızlı yayıldığını söylemek mümkün. Neredeyse her 5-6 testten 1'i pozitif çıkmaya başladı. Bu da Omicron sürecinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hızlı şekilde vakaların arttığını gösteriyor" dedi.

"Kurallara riayet etmemiz gerek"

İlhan, şunları söyledi:

"Topluma baktığımızda bir kısım vatandaşımız daha aşılı değil, bir kısım vatandaşımız da aşılı olsa da hatırlatma dozunu yaptırmadıkları için antikor düzeyi düşük olabilir ve herkes aynı düzeyde korunmuyor olabilir. Geldiğimiz aşamada Omicron varyantının çok hızlı bulaştığını da düşündüğümüzde riskin ne kadar yüksek olduğuna şahit oluyoruz. İster aşılı olalım, ister aşısız olalım bu kadar hızlı bulaşan bir varyant söz konusuyken kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Hazır ülkemizde 3 ayrı aşı da söz konusuyken, aşı olmayanların bir an önce aşılarına başlamaları, aşı olanların da bir an önce hatırlatma dozlarını yaptırmaları en doğru yaklaşım olacaktır."

"Yılbaşı sonrası PCR sırası çok uzadı"

Prof. Dr. İlhan, yılbaşı öncesi bilim insanları ve devlet görevlilerinin "Bir araya gelmeyelim" ve "Kapalı ortamlara dikkat edelim" diye uyarıda bulunduğu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ama bir kısım vatandaşımızın maalesef bir araya gelmekten imtina etmediğine, kalabalıkta yakın mesafede bir araya geldiğine şahit olduk hatta Ankara'da perşembe, cuma günü trafik neredeyse yüzde 30 rahatlamıştı. Bu da bize insanların muhtemelen tatil beldelerine ya da farklı yerlere seyahat ettiğini gösteriyor.

Yılbaşında vatandaşların şüpheli bir teması olduysa, kalabalık ortamlarda bir araya geldilerse, geldiklerinde de farklı bir bulguları varsa ateş, solunum sıkıntısı, halsizlik gibi mutlaka PCR testi yaptırmaları, sonucu negatif gelene kadar kendilerini karantinaya almaları en doğru yaklaşım olacaktır. Yılbaşı süreci geçeli 5 gün oldu, bu hafta içinde yılbaşındaki kalabalık maalesef vakalara yansıyabilir. Biraz daha vakalar yukarıya doğru yol alabilir.

Örneğin; yılbaşı öncesinde bizim fakültemiz hastanesinde sıra daha azken şimdi PCR testi sırasının çok uzadığını söylemek mümkün hatta geçen yıl bu günlerde İstanbul ve Ankara'da yaşadığımız gibi sıranın çok olduğuna şahit oluyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız aşılı olsa da olmasa da 'Pandemi bitti' diye düşünmemeli, önlem almaktan kaçınmamalılar."

#pcr testi #Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
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