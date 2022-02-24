Putin: Donbas operasyonu, insanlarımızı korumak için

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a yönelik başlatılan askeri harekatın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Vladimir Putin, harekatın Rus halkını koruma amacı taşıdığını söyledi.

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran açıklamasında Putin, Ukrayna askerlerine silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu.

"SOYKIRIMA UĞRAYAN İNSANLARI KORUMAK İSTİYORUZ"

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu hatırlatan Putin, sabahın erken saatlerinde ulusa seslendiği televizyon konuşmasında şunları söyledi:

"Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı, sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır.

"NAZİZM'DEN VE MİLİTARİZMDEN ARINDIRILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz."

"İŞGAL PLANIMIZ YOK"

Ancak Rusya lideri, Ukrayna topraklarının tamamını ele geçirmek gibi bir geniş kapsamlı planları olmadığını kaydetti.

Putin, "Ukrayna topraklarını işgal etme planımız yok. Kimseye zorla bir şey dayatmayacağız." dedi.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA KIRIM SUÇLAMASI

Ukrayna, Rusya'yı Mart 2014'te yapılan referandumun ardından Kırım'ı yasa dışı bir şekilde işgal etmekle suçluyor.

Kiev yönetimi ayrıca, sıklıkla Donbas'ta askeri varlık bulundurduğu gerekçesiyle Moskova'ya tepki gösterdi. Moskova ise iddiaları sürekli olarak reddetti.