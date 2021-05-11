Rahmetli Kudüs Şairi Nuri Pakdil’den Kudüs selamı!

Kudüs Şairi Nuri Pakdil yıllar önce okuduğu şiirde “Kudüs İdeolojik Temelimiz” dir diyerek tepkisini o günlerde göstermişti.. Filistin için üç maymunu oynayan dünyaya Kudüs Şairi, Fikir Ve Düşünce Adamı Nuri Pakdil “İslami Devrimci Selamlarımı Yolluyorum, Yanınızdayım” mesajını şu sözlerle vermişti.



Pakdil, “Filistin topraklarına abdestli olarak ayak bastığımı ifade etmek istiyorum. Mescid-i Aksa’yı ilk gördüğümde yoğun bir heyecan duydum. O heyecanın hala etkisi altındayım” sözleri halen hafızalarda yerini koruyor.



Yazar ve şair Nuri Pakdil, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine tepki göstererek, “Kudüs’ü savunmak insanlık borcudur. Kudüs sevilmeden insanlığa girilemez. Tutsak Kudüs’e borcumuz, Kudüs’ü savunmaktır, özgürlüğüne kavuşturmaktır” dedi.

Kudüs’ü savunmanın insanlık borcu olduğunu dile getiren Pakdil, “Yüreğimizin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Kudüs’ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır. Kudüs sevilmeden insanlığa girilemez. Tutsak Kudüs’e borcumuz, Kudüs’ü savunmaktır, özgürlüğüne kavuşturmaktır” dedi. Pakdil, Filistin topraklarının Osmanlı’nın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “İkinci Abdülhamid’in başkanlıktan düşürülmesiyle, sömürgecilerin Ortadoğu’yu parçalama politikaları yürürlüğe kondu. Yahudi, kendi adına doğrudan, Avrupa-Amerika emperyalizmi adına vekaleten cürüm işliyor."