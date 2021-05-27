Rakamlar ortada! Kadınlar daha az kaza yapıyor!
Trafikte kadın sürücüler mi daha dikkatli yoksa erkek sürücüler mi? Yapılan bir araştırmada, kadınların erkeklerden yüzde 25 oranında daha az kaza yaptığı ortaya çıktı...
GÜNDEM 27.05.2021, 15:37 27.05.2021, 17:47
Erkekler trafikte kendine çok güvense de bir algı yıkıldı kadınların erkeklerden daha az kazaya karıştığı ortaya çıktı.
Bir araç kiralama şirketinin yaptığı araştırma ilginç bir sonuç ortaya çıkardı çünkü trafikteki kadın sürücüler erkeklere göre %25 daha az yapıyor.
En çok kaza yapanlar ise 18-24 yaş arasında ki gençler çünkü o gruptakilerin kaza yapma oranı %53 olarak açıklandı.
Yapılan araştırmada kazaların %70’i kontrolsüz kavşaklarda meydana geliyor.
Kadınlara göre kendileri iyi şoför olsa da erkekler şoförlük tahtlarını kimseye bırakmak istemiyor.
HABER – EMRE ATAÇ – MURAT BALTACI
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