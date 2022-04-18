Ramazan ayında nikahlar devam ediyor

Fakat bu mübarek ay’ın bereketinden yararlanmak isteyen çiftler ise nikâh memurluklarının yolunu tuttu.

Nikâh elbiseleri ve damatlıklarını giyen çiftler bu en mutlu günlerinde aileleri ve sevenleri ile birlikte toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için gerekli en önemli adımı attı.

Kahramanmaraş nikâh sarayında ise çiftler ramazanın manevi atmosferi içerisinde şahitlerin huzurunda mutluluğa evet dedi.

Mutlu çiftlerin aileleri ise çocuklarının mutluluğunu görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.