Ramazan ayında nikahlar devam ediyor
11 ayın sultanı ramazan-ı şerifin gelmesiyle birlikte düğün ve nikâh işlemlerinde de gözle görülür bir azalma meydana geldi.
GÜNDEM 18.04.2022, 13:36 18.04.2022, 13:40
Fakat bu mübarek ay’ın bereketinden yararlanmak isteyen çiftler ise nikâh memurluklarının yolunu tuttu.
Nikâh elbiseleri ve damatlıklarını giyen çiftler bu en mutlu günlerinde aileleri ve sevenleri ile birlikte toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için gerekli en önemli adımı attı.
Kahramanmaraş nikâh sarayında ise çiftler ramazanın manevi atmosferi içerisinde şahitlerin huzurunda mutluluğa evet dedi.
Mutlu çiftlerin aileleri ise çocuklarının mutluluğunu görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
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