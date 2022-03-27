Ramazan paketleri için uyarı: Son tüketim tarihi...

Gıda kolisi üretiminde yaşanan bu yoğunluk, bazı suistimalleri de beraberinde getiriyor.

Bu anlamda Tüketiciler Birliği’nden satışı başlayan ramazan paketleri ile yardım kuruluşları ve şirketlerin dağıtacağı gıda kolilerine ilişkin uyarı geldi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, "Gıda kolileri güvenilir yerlere yaptırılmalı ve son kullanma tarihleri mutlaka kontrol edilmelidir" dedi.