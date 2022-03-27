Ramazan paketleri için uyarı: Son tüketim tarihi...
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok market ve e-ticaret platformu, çok sayıda ürünün yer aldığı ramazan paketlerini çeşitli kampanyalarla satmaya başladı.
GÜNDEM 27.03.2022, 11:41
Gıda kolisi üretiminde yaşanan bu yoğunluk, bazı suistimalleri de beraberinde getiriyor.
Bu anlamda Tüketiciler Birliği’nden satışı başlayan ramazan paketleri ile yardım kuruluşları ve şirketlerin dağıtacağı gıda kolilerine ilişkin uyarı geldi.
Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, "Gıda kolileri güvenilir yerlere yaptırılmalı ve son kullanma tarihleri mutlaka kontrol edilmelidir" dedi.
Namaz Vakti 27 Mart 2022
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