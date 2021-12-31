Rasulayn'da şehit olan DSİ personeli için tören düzenlendi
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'nin saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı Cihan Gökkaya, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'e uğurlandı.
GÜNDEM 31.12.2021, 11:35 31.12.2021, 18:09
Resulayn'da su ve alt yapı çalışmalarında görev alan Devlet Su İşleri çalışanı Cihan Gökkaya, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu.
37 yaşındaki Şehit Cihan Gökkaya için Şanlıurfa GAP Havalimanında tören düzenlendi.
Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.
Törene şehidin iş arkadaşları, askeri ve mülki erkan katıldı.
Şehit Gökkaya'nın askerlerin omzundaki Türk bayrağına sarılı tabutu, uçağa konularak memleketi Balıkesir'e uğurlandı.
Görev süresini tamamlamasına 3 gün kalmıştı
Şehit işçinin 3 aylık geçici görevle bölgede bulunduğu ve görev süresini tamamlamasına ise 3 gün kaldığı öğrenildi.
Şehit Gökkaya evli ve 2 çocuk babasıydı.
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