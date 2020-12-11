Rasulayn şehitleri son yolculuğuna uğurlandı!

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde şehit Kurt için yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyularak cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin Antalya'daki cenaze törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

"Alnı öpülesiler, her biri bir dağ gibi..."

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından Rasulayn'da şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt için başsağlığı mesajı da paylaştı.

Bakan Soylu paylaşımında, "Alnı öpülesiler, her biri bir dağ gibi... Şehit Jandarmamız Yasin Kurt'u, Antalya'da Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim Şehidimizin makamını âlî eylesin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için öğle vakti Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürüldü.