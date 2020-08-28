Resmen açıklandı! Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak.
GÜNDEM 28.08.2020, 09:19 28.08.2020, 18:00
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Sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos'ta sona eriyordu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar bu süre yıl sonuna kadar uzatıldı.
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