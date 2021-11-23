Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu Deprem Sigortası teminatları değişti
Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Buna göre azami olarak ödenecek teminat 268 bin TL’den 320 bin TL’ye çıkarıldı.
GÜNDEM 23.11.2021, 13:53 23.11.2021, 17:38
Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.
Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin TL’yi aşamayacak.
Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi.
Konuyla ilgili konuşan sefa ekmekçi , “Şehrimizde deprem sigortası yenileme oranları maalesef düşük. Herkesi sonradan pişman olmamak adına önceden tedbirini almaya davet ediyorum” dedi.
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