Restoran ve kafeler kademeli normalleşme kapsamında müşteri kabul etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

İzmir'de, kademeli normalleşme kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler saat 07.00'dan itibaren müşterilerine hizmet veriyor.

Belirlenen kurallara göre iş yerlerini açan esnaf hazırlıklara geceden başladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından özellikle uzun zamandır kapalı olan kahvehaneler geceden temizlik için kolları sıvadı.

Müşteriler de sabah saatlerinde açılan kafe, restoran ve kahvehanelerden hizmet almaya başladı.

"İlk başta sağlık geliyor ama büyük özlem de var"

Konak'ta bir restoranda çalışan Metin Damyan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla izlediğini anlattı.

Açıklamanın ardından sabah 5'te dükkanı açtıklarını ve hazırlıklara başladıklarını belirten Damyan, "Şimdi de 'Bismillah' diyerek dükkanımızı müşterilerimize de açtık. Nafakamızı bekliyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Müşteriler de özlemiş. Tabii ilk başta sağlık geliyor ama büyük özlem de var." diye konuştu.

Kahvehanede çaycılık yapan Mehmet Yıldız iş yerlerinin diğer işletmelere göre daha uzun süredir kapalı olduğunu dile getirdi.

Bu yüzden Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklara hemen başladıklarını kaydeden Yıldız, "Sabah 6'da ocağın altını yaktık. Müşterilerimiz de çok özlemiş. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Müşteri olarak kahvehaneye gelen Halil Baran da dışarıda çay içmeyi özlediğini söyledi. Esnafın zor günler geçirdiğine işaret eden Baran, "İnşallah virüsten ve maskeden de kurtuluruz ve normal hayatımıza geri döneriz." temennisinde bulundu.

"İşletmelerin açılması iyi oldu"

Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini söyledi. Kararın tüm esnafı mutlu ettiğini anlatan Sürer, "Hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu. İşletmelerin açılması iyi oldu. Çünkü esnafın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Hizmet sektöründeki arkadaşlarımız çok zorlandı." dedi.

Sürecin herkes için bereketli olması temennisinde bulunan Sürer, "Ülkemiz için vatanımız için herkes için hayırlı olsun. Çok büyük bir heyecan var. Her şeyi özledik. Yaklaşık 4 ay 5 ay oldu müşteri almıyorduk." ifadelerini kullandı.

Kahvehane işletmecisi Yücel Tüzün ise özledikleri müşterilerini bugün karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Tüzün, erken saatte işletmesine gelerek hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Edirne ve Tekirdağ'da da esnaflar işletmelerinin kapılarını açtı.

"Temennimiz hep beraber bu süreci atlatmak"

Sakarya'da faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafeler, 13 Nisan'dan beri paket servis ve gel-al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini uzun bir aranın ardından işletmelerinde verecek olmaktan memnun.

Yeme içme üzerine çalışan iş yerleri, kademeli normalleşmeyle beraber Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan koşullara göre sabahın erken saatlerinde yaptıkları hazırlıkların ardından müşterilerini kabul etmeye başladı.

Lokanta işletmecisi Turan Yılmaz, yaptığı açıklamada, açılmanın hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Tekrar kapanmak istemediklerini belirten Yılmaz, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak çalışacağız. Esnafımızın dışında halkımızın da duyarlı olması lazım. Sadece esnafla bitmiyor. Temennimiz inşallah vatandaş da kendi sorumluluğunu alıp hep beraber bu dönemi atlatırız." dedi.

Yılmaz, Sakarya'da, ramazan ayından önceki yaklaşık 15 günlük süreç sayılmazsa 6 aydır müşterilerini ağırlayamadıklarını dile getirerek, "Özlem var. İşimizin ne kadar değerli olduğunu öğrendik. Zor bir süreç geçiriyoruz. İnşallah atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müşteri İbrahim Dursun da restoranların açılmasının hem müşteri hem de vatandaş için güzel olduğunu belirterek, hep beraber tedbirlere uyulduğu takdirde bu sürecin atlatılacağını söyledi.

"Herkes memnun"

Kocaeli'de birçok esnaf sabahın erken saatlerinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaparken, vatandaşın da ilgisi görüldü.

Lokanta işletmecisi Adem Anık, yaptığı açıklama da kararın çıkmasını beklediklerini, bu kapsamda hazırlıklarını günler öncesinde yaptıklarını söyledi.

Müşterinin lokantalarına ilgisinin olduğunu belirten Anık, "Herkes için hayırlısı olsun inşallah. Mesafeleri koruyoruz, hijyene önem veriyoruz. Vatandaş da memnun, herkes memnun." dedi.

Müşteri Yakup Çavdar, lokantaların açılmasının çok iyi olduğunu ifade ederek, özellikle esnafın sabah saatlerinde çorba içmek için lokantalara geldiğini söyledi.

"Müşterilerimizi bekliyoruz"

Zonguldak'ta birçok esnaf sabah erken saatlerinde işletmelerindeki hazırlıklarını yaparak vatandaşlarını ağırlamaya başladı.

Lokanta işletmecisi Hüseyin Bozacıoğlu, müşterilerini yeniden ağırlayacaklarından dolayı sevinçli olduklarını belirterek, "Müşterilerimizi kabul edeceğiz. Salgın dönemi bizleri yordu. İnşallah yaz dönemine giriyoruz, bu dönemle birlikte inşallah bir çıkış yakalarız. Herkesin işleri inşallah iyi olur. Sabah 08.00'de dükkanımıza geliyorduk, bugün 06.30'da geldik. Hazırlıklarımız dünden başlamıştı. Bugün de temizliğimizi yaptık, müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

"Hayırlı olsun"

Bartın'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak paket servis hizmeti veren lokanta ve kafeler, sabahın erken saatinde mesaiye başladı.

Uzun bir aranın ardından belirlenen kurallara göre iş yerlerini düzenleyen esnaf, müşterileriyle buluştu.

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtulan müşterilere, iş yeri çalışanları maske, sosyal mesafe gibi kurallara uyarak hizmet veriyor.

Lokanta işletmecisi Hüseyin Kaya, yaklaşık 30 yıldır lokanta sektöründe hizmet verdiğini ve müşterilerini yeniden ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaya, "İşletmelerimizin bugün itibarıyla müşteri ağırlayabileceğini açıklanmasıyla tüm personelimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Masa ve sandalyelerimizi kurallara göre düzenledik. Uzun bir aradan sonra lokantamızda müşterilerimize sabah çorbası servis edebilmenin heyecanını da yaşadık. Belirlenen kurallardan en ufak taviz vermemeye gayret ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

Bolu, Karabük ve Düzce'de de kafe, restoran, kıraathane, pastane ve çay bahçesi işletmecileri, yayımlanan genelgeyle belirlenen kriterler doğrultusunda iş yerlerinin kepenklerini açtı.

"Müşterilerimizi özledik"

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafe sahipleri de 13 Nisan'dan beri paket servis ve gel-al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini uzun bir aranın ardından işletmelerinde verecek olmaktan memnun.

Kars'ta kafe işletmecisi Faruk Savaş, uzun bir dönemden beri kapalı olduklarını anımsatarak, "Belirlenen tedbirlere göre müşterilerimizi kabul etmeye başladık. Pandemiden dolayı çok zor bir dönem yaşadık. İnşallah bundan sonra herhangi bir kapanma olmaz, müşterilerimizi özledik, önceliğimiz sağlık." dedi.