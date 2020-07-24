Rezervasyonlar devam ediyor ve fiyatlar makul seviyede!

Dünya çapında küresel bir salgın haline gelen korona virüs salgını sürecinde yeni normalleşme dönemine girilmesiyle artık tatil planları da yapılmaya başlandı.

Salgın nedeniyle bu sezon ülke dışından çok fazla turistgelmeyecek, bu yüzdende tatil beldelerindeki tesislerin fiyatları ve doluluk oranları merak ediliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Zeytur Seyahat Acentesi Müdürü Aydın yıkan rezervasyonların halen devam ettiğini ve fiyatlarında erken rezervasyon dönemiyle aynı olup her hangi bir değişikliğe gidilmediğini vurguladı.