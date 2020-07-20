Rezervasyonları yaptırmadan önce bir seyahat acentesine uğrayın!
Turizm beldelerindeki işletmelerin de birçoğu alınan sıkı tedbirlerle kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı, fakat süreç sonrası yeniden açılmayan işletmelerde var. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar piyasada çok fazla.
GÜNDEM 20.07.2020, 18:07 20.07.2020, 19:27
30
Dünya çapında küresel bir salgın haline gelen koronavirüs turizm sektörünü de etkiledi.
Ülkemizde vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yeni normalleşme sürecine girildi. Bununla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı.
Turizm beldelerindeki işletmelerin de birçoğu alınan sıkı tedbirlerle kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı, fakat süreç sonrası yeniden açılmayan işletmelerde var.
Bu durumu fırsat bilen dolandırıcıların piyasada çok fazla olduğunu dile getiren Zeytur Seyahat Acentesi Müdürü Aydın Yıkan rezervasyonlar yapılmadan önce vatandaşların mağdur olmamaları için bir yetkili acente ile görüşmesinde fayda olduğunun altını çizdi.
27°
açık
Namaz Vakti 21 Temmuz 2020
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:20
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25