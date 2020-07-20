Rezervasyonları yaptırmadan önce bir seyahat acentesine uğrayın!

Dünya çapında küresel bir salgın haline gelen koronavirüs turizm sektörünü de etkiledi.

Ülkemizde vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yeni normalleşme sürecine girildi. Bununla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı.

Turizm beldelerindeki işletmelerin de birçoğu alınan sıkı tedbirlerle kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı, fakat süreç sonrası yeniden açılmayan işletmelerde var.

Bu durumu fırsat bilen dolandırıcıların piyasada çok fazla olduğunu dile getiren Zeytur Seyahat Acentesi Müdürü Aydın Yıkan rezervasyonlar yapılmadan önce vatandaşların mağdur olmamaları için bir yetkili acente ile görüşmesinde fayda olduğunun altını çizdi.