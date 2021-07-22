Rize ve Artvin sele teslim oldu

Rize'de devam eden sağanak nedeniyle Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

Selde kaybolan iki kişi aranıyor

Öte yandan önceki gün kentte etkili olan sağanak, sel ve heyelana yol açmıştı. Selin vurduğu kentte 87 ev ve 20 iş yerinde maddi hasar oluşmuş, 72 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Aşırı yağışlarda 103 kişi evlerinden tahliye edilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Afetten etkilenen bölgelerde zararın bir an önce giderilmesi için hasar tespit çalışmaları da hız kazandı. Heyelan riski bulunan 79 binanın tahliyesine karar verildi.

Artvin'de sağanak sele dönüştü

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı. İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.