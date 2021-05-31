RTÜK Bşk. Yard. İbrahim Uslu, Medya ve İslamfobi sempozyumunu değerlendirdi
Bağımlılıkla mücadele kurulu üyeliği ve Ankara il tütün kontrol kurulu üyeliğinin yanı sıra radyo ve televizyon üst kurulunda başkan yardımcılığı görevini başarıyla sürdüren genç dinamik ve aktif isimlerden biri olan İbrahim Uslu Ankara Masası TV’nin gündem programına canlı yayın konuğu oldu
GÜNDEM 31.05.2021, 17:49 31.05.2021, 17:57
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu burada geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılımıyla gerçekleştirilen medya ve islamfobi sempozyumunu değerlendirdi.
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu son olarak türkiye’nin yükselişinin bazı bölgelerde rahatsızlık konusu olduğuna dikkat çekti.
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