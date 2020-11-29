RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın sözlerine inceleme!
RTÜK, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme başlattı.
GÜNDEM 29.11.2020, 17:18
RTÜK'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bir haber kanalındaki yayın esnasında program katılımcılarından birinin kahraman ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmek mümkün değildir.
Kültürümüzde Peygamber Ocağı olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri aziz milletimizin yüz akıdır. Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
16°
açık
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:26
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:22
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|9
|20
|4. Gaziantep FK
|10
|15
|5. Başakşehir
|10
|14
|6. Karagümrük
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|9
|12
|10. Rizespor
|9
|12
|11. Malatyaspor
|9
|12
|12. Hatayspor
|7
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Göztepe
|8
|11
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|8
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|8
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|2. Altınordu
|10
|20
|3. Adana Demirspor
|10
|18
|4. İstanbulspor
|10
|18
|5. Tuzlaspor
|9
|18
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|21
|2. Tottenham
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|10
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. Man City
|9
|15
|9. West Ham
|9
|14
|10. Wolverhampton
|9
|14
|11. Leeds United
|10
|14
|12. Newcastle
|10
|14
|13. M. United
|8
|13
|14. Arsenal
|9
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. West Bromwich
|10
|6
|18. Burnley
|9
|5
|19. Fulham
|9
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Granada
|9
|14
|8. Elche
|9
|13
|9. Deportivo Alaves
|11
|13
|10. Athletic Bilbao
|9
|12
|11. Valencia
|11
|12
|12. Getafe
|9
|12
|13. Real Betis
|10
|12
|14. Barcelona
|8
|11
|15. Osasuna
|9
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Levante
|10
|8
|19. Huesca
|11
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7