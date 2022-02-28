Rus güçleri Berdyansk şehrinin kontrolünü ele geçirdi

Rusya ordusu, Ukrayna'ya yönelik saldırısını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Ukrayna'nın Zaporijya Oblastında yer alan liman şehri Berdyansk'ta kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Berdyansk Belediye Başkanı Alexander Svidlo da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, kentin şu anda Rus kontrolünde olduğunu açıkladı. Svidlo, Rus birliklerinin Pazar günü yerel saatle 15.50 civarında şehre kente girdiğini ve kısa bir süre sonra kent merkezine ulaştıklarını belirtti.

Svidlo, "Askerler saat 20.00'de belediye binasına girdi. Ruslar, tüm kamu binaların kontrolünü ele geçirdi" dedi.

Karadeniz kıyısındaki Berdyansk, yaklaşık 100 bin Ukraynalıya ev sahipliği yapıyor.

Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu.

Ukrayna sivil kayıplar ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Savaşta 352 sivil hayatını kaybetti, bunlardan 14'ünün ise çocuklar olduğu belirtildi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.

Malyar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildiren Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti.

Malyar ayrıca, Rus güçlerin savaşta kullandığı bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti.