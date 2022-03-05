Rus ordusu insani koridor için geçici ateşkes uygulayacak
Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 10. gününde ateşkes kararı aldı. İki ülke heyetleri arasındaki müzakerelerde bu konu ele alınmış ve insani koridor oluşturulması kararlaştırılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.
Rusya - Ukrayna savaşı 10. gündür devam ediyor. İki ülke de süreç boyunca birçok kayıp verdi, Ukrayna'nın dört bir yanı yangın yerine döndü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvvetlerinin insani koridor için sessiz moda geçtiğini duyurdu.
Rus kuvvetleri Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacak.
Dünyadan gelen çağrılar üzerine taraflar iki kez müzakere masasına oturdu. Son görüşmede, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturması için ateşkes ilan edilmesine karar verildi.
Bu noktada beklenen haber sabah saatlerinde Rusya'dan geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.
Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alınmış durumda. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istemişti.
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