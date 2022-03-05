Rus ordusu insani koridor için geçici ateşkes uygulayacak

Rusya - Ukrayna savaşı 10. gündür devam ediyor. İki ülke de süreç boyunca birçok kayıp verdi, Ukrayna'nın dört bir yanı yangın yerine döndü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvvetlerinin insani koridor için sessiz moda geçtiğini duyurdu.

Rus kuvvetleri Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacak.

MÜZAKEREDE ATEŞES KONUSU ELE ALINMIŞTI

Dünyadan gelen çağrılar üzerine taraflar iki kez müzakere masasına oturdu. Son görüşmede, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturması için ateşkes ilan edilmesine karar verildi.

SADECE İKİ ŞEHİRDE GEÇİCİ ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Bu noktada beklenen haber sabah saatlerinde Rusya'dan geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

KENT KUŞATILMIŞ DURUMDA

Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alınmış durumda. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istemişti.