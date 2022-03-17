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Rus ordusunun bombaladığı tiyatro binasının bahçesine Rusça "çocuk" yazılmış

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 22. güne girilirken, Rus ordusu saldırıların şiddetini iyiden iyiye artırdı. Rusya ordusuna ait savaş uçakları yüzlerce Ukraynalı sivilin gizlendiği tiyatro binasını bombalarken, uydu görüntülerinde ortaya çıkan bir detay ise yürekleri dağladı. Sığınak olarak kullanılan binanın bahçesine havadan görülebilecek şekilde ve Rusça olarak "çocuk" yazıldığı görüldü. Siviller bu mesajla binada çocukların olduğunu anlatmak istese de bu çaba yeterli olmadı.

GÜNDEM 17.03.2022, 12:30 17.03.2022, 16:17

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 22'nci gününde devam ederken, Ukrayna'nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası Rus ordusu tarafından vuruldu.

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

İçinde yüzlerce kişinin kurşunlardan ve bombalardan korunduğu tiyatro binasında yüzlerce kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu tiyatro binasıyla ilgili acı detaysa bölgenin uydu görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

Maxar şirketi tarafından yayınlanan görüntüleri, Rus saldırısıyla ilgili korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Sığınak olarak kullanılan binanın bahçesine havadan görülebilecek şekilde ve Rusça olarak 'ÇOCUK' yazılmıştı. Ukraynalı siviller, binada çocukların olduğunu ve bu sivil hedefin vurulmaması gerektiğini Rus güçlerine duyurmak istemişti. Ancak bu çaba yeterli olmadı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız" sözleri kullanıldı.

450 bin nüfuslu Mariupol, Rus işgalinde en çok hedef alınan şehir oldu. Kızılhaç yetkililerinin bölgeden gönderdiği raporlara göre şehirdeki durum 'kıyameti' andıracak kadar kötü. Mariupol, Ukrayna'nın güneyinde, Rus destekli ayrılıkçıların bulunduğu bölgeyle Kırım'ın tam ortasında yer alıyor. Şehrin kontrolünün tamamen ele geçirilmesi Ruslara Azov Denizi'ne kadar olan bölgede büyük bir avantaj kazandıracak ve konvoyların geçişi için uzun bir kara yolu koridoru açacak. Şehir yetkilileri işgal başladığından beri şehirde en az 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak hayatını kaybedenlerin sayılmasının ve cesetlerin toplanmasının zorluğu nedeniyle bu sayının 20 bine kadar yükselebileceğini söylüyor.

#Rusya #Ukrayna #Savaş
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