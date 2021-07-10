Rusya'da korkunç kaza! 35 yaşındaki Tatiana doğum gününde hayatını kaybetti
Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki Tatiana Pokhorenko, doğum gününde eğlenmek için bir mekanda sahneye çıktı. Yaşanan kazada sahnenin üzerinde bulunan 200 kilogramlık karaoke ekranları Tatiana'nın üzerine düşmesi sonucu genç kadın hayatını kaybetti.
Rusya'nın doğusunda bulunan Sibirya bölgesinin Surgut şehrinde meydana gelen olayda, Tatiana Pokhorenko isimli kadın doğum gününde eğlenmek için bir mekana gitti. Karaoke için sahneye çıkan Tatiana, yerden 8 metre yüksekte asılı olan altı adet ekranın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Mekanda bulunan diğer insanlar, sahneye koşarak Tatiana'yı ekranların altında çıkarmayı başardı. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen genç kadını kurtaramadı
Olay meydana geldiği sırada mekanda DJ'lik yapan David Skvortsov, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Tatiana sahnede dans etmeye başlayınca mekanda bulunan herkesin onu görebilmesi için ekranların bağlı bulunduğu platformu yukarı kaldırdığı fakat bir anda platformun Tatiana'ın üzerine düştüğünü söyledi.
Tatiana'nın doğum günü kutlamasını yaptığı mekanın sahibi Semen Kopaigora, gerekli önlemleri almadığı ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçlarından 3 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, daha sonra aldığı kararla Semen'in iki çocuğu olduğu gerekçesi ile cezayı hafifletip ertelediğini açıkladı. Mekan sahibi Semen, Tatiana'nın ailesine maddi yardımda bulundu.
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