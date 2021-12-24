Rusya'dan Meta'ya 27 milyon dolarlık ceza
Rusya'da yasaklı içerikleri kaldırmadığı için Meta'ya 27 milyon dolarlık para cezası verildi.
GÜNDEM 24.12.2021, 20:59
Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Meta'ya rekor düzeyde bir ceza verdi.
Mahkemenin basın servisi, Meta'ya 2 milyar ruble (27 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Rusya bugün Google'a da rekor ceza verdi
Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içeriği kaldırmadığı için Google'a 98,1 milyon dolarlık para cezası vermişti.
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