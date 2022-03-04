Rusya Facebook'u engelledi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığına işaret edildi.

Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.