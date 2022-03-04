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Rusya gece saatlerinde vurduğu Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı ele geçirdi

Ukrayna işgalinde 9. güne girilirken, Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir saldırı geldi. Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu. Saldırı sonrası nükleer santralin dışında yangın çıkarken, Ukraynalı yetkililer "Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak" uyarısında bulundu. Öte yandan Reuters'ın geçtiği son bilgiye göre, Rusya saldırı düzenlediği Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı ele geçirdi.

GÜNDEM 04.03.2022, 12:24 04.03.2022, 12:47
Rusya gece saatlerinde vurduğu Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı ele geçirdi

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya başlattığı işgalde 9. güne girildi. Dünya güne bölgeden gelen tedirgin edici haberle uyanırken, Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ülkenin güneyinde bulunan Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ni vurduğunu duyurdu.

Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.

                                  Zaporijya Nükleer Santrali, Kırım'ın kuzeyinde yer alıyor

Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, santral sahasında yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, "Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı." ifadesine yer verildi.

Dünyaca ünlü Reuters haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya saldırı gerçekleştirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını bildirdi. Kuleba, "Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi. Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.

Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar." ifadelerini kullandı.

Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı. Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi aldı. Biden, Rusya'ya nükleer santral çevresindeki askeri faaliyetlerini durdurarak itfaiye güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminin sağlanması için çağrı yaptı. Ayrıca Biden, ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlikten Sorumlu Müşaviri ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı ile de nükleer santrale ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Görüşmede dünyada Ukrayna'ya destek için atılan adımların ve Ukrayna'ya ek güvenlik, ekonomik ve insani yardımın ele alındığını aktaran Price, "Bakan Blinken, Rusya'nın kara, hava ve deniz saldırılarında yaşamını yitirenler için baş sağlığı dilerken ABD'nin Ukrayna'nın acılarını paylaştığını dile getirdi." ifadelerini kullandı.

#Rusya #Avrupa #nükleer santral #Zaporijya
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