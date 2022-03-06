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Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor

Ukrayna - Rusya savaşının 11. gününde saldırılar tüm şiddetiyle sürüyor. Rus ordusuna ait 64 kilometrelik konvoyun Kiev sınırlarına kadar geldiği ve başkentin şehir savunmasına hazırlandığı öğrenilirken; iki ülke heyetleri yarın 3. kez görüşecek. Diğer taraftan ülkeden kaçmak isteyen binlerce insan tren istasyonlarını doldurdu.

GÜNDEM 06.03.2022, 13:20
Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan savaşta 11. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri 2. müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Ancak dün ilan edilen geçici ateşkes Rus bombardıman devam ettiği için gerçekleştirilemedi.

Dün akşam ise iki ülke heyetlerinin pazartesi günü üçüncü kez müzakere masasına oturmasına karar verildi.

İşte savaşın 11. gününde yaşanan önemli gelişmeler:

Mariupol Kent Konseyi, insani koridorlar için yerel saat ile 10.00-21.00 arasında sürecek Rusya ile geçici ateşkesin başladığını duyurdu.

RUSYA, İKİ KASABAYI VURDU

Rus birliklerinin Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu. Bombardıman sonucu enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı belirtildi.

UKRAYNA: 11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat - 6 Mart arasındaki savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi. Açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

16 DOĞAL GAZ DAĞITIM İSTASYONU KAPATILDI

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi. GTSOU'nun açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri de zarar görüyor.

İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILABİLİR

Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Harkov'da bugün insani yardım koridorunun açılabileceğini bildirdi.

ZELENSKİ: DIŞARI ÇIKIP DİRENMELİYİZ

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 11. gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenski gece yarısı Ukrayna halkına seslendi. Zelenski, "Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz." dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ MÜZAKERE MASASINA OTURACAKLAR

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki ülke arasında 28 Şubat'tan bu yana süren barış görüşmeleri yapılıyor. 3 Mart'ta yapılan 2. tur görüşmelerinin ardından heyetler 3. tur için mutabakat sağlamış ancak net tarih belirlememişti. Bu çerçevede taraflar 3. turu pazartesi günü gerçekleştirecek. Görüşmenin yapılacağı yer ise Belarus'un Brest kenti olarak planlanmıştı.

BOMBARDIMAN YÜZÜNDEN ATEŞKES İKİ ŞEHİRDE ERTELENDİ

Dün Rusya, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyurdu. Ancak Mariupol Belediye Başkanı, Rusların bombardımana devam etmesi nedeniyle tahliyelerin ertelendiğini açıkladı. Böylece bölgedeki siviller savaştan kaçamadı

KAÇMAK İSTEYENLER İSTASYONLARDA SABAHLIYOR

Öte yandan ülkeden kaçmak isteyen vatandaşlar, komşu ülkelere gitmek için tren istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor. Binlerce kişi tahliye trenlerine binmeye çalışırken Kiev'in merkez tren istasyonunda meydana gelen izdiham önlenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz gece başlayan yoğunluk sebebiyle birçok kişi trene binemeyerek geceyi istasyonda geçirdi.

#Ukrayna #Rusya #ateşkes #Kiev #bombardıman
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