Rusya - Ukrayna savaşı 2'nci gününde!

Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna Kiev'de bir Rus uçağı düşürüldüğünü duyurdu. Düşen uçağın parçalarının çarptığı binada ise panik dolu anlar yaşandı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüldü. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Rusya Ukrayna haritası üzerinde işgal bölgeleri anbean çoğalırken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi de verildi.

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

Ülkeyi terk etmeye çalışan vatandaşların bir kısmı ise Tren garında toplandı.

Ukrayna Savunma Kuvvetleri sosyal medya hesabından yaşları ne olursa olsun, muhtemelen reşit olmasalar bile, tüm sivilleri orduya katılmaya çağırdı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslenerek, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadelerini kullandı.