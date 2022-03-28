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Rusya-Ukrayna savaşı LPG tedarikini etkilemedi

Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aratay, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'nin LPG tedarikine etkisinin olmadığını söyledi.

GÜNDEM 28.03.2022, 15:21
Rusya-Ukrayna savaşı LPG tedarikini etkilemedi

Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aratay, Türkiye LPG Derneği'nin 50. Kuruluş Yıldönümü programında, derneğin Türkiye LPG pazarının yüzde 70'ini, tüplü pazarın ise yüzde 96'sını temsil ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa'da LPG ticaretinde Rusya'dan sonra ikinci büyük pazar olduğunu aktaran Aratay, "Bugün sektörümüzde ülke genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 7 bin tüplü ve 11 bin otogaz bayimizle 10 milyon haneye tüp hizmeti ve 4,9 milyon otogazlı araca ikmal gerçekleştiriyoruz. Sektörümüz yaklaşık 100 bin çalışanıyla yıllık 80 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaşmış durumda." diye konuştu.

Aratay, LPG'nin kullanım çeşitliliği, erişilebilirliği, taşınabilirliği ve temiz bir enerji kaynağı olmasıyla önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan petroldeki tedarik sıkıntılarıyla LPG'nin öneminin daha da belirginleştiğini anlatan Aratay, şöyle konuştu:

"Öte yandan Rusya – Ukrayna savaşının Türkiye'nin LPG tedarikinde bir sıkıntı yaratmadığını da belirtmek isterim. LPG pazarı, yaklaşık 4 milyon ton büyüklüğe sahip bir pazar. Bunun yaklaşık 1 milyon tonu yurt içindeki rafinerilerden elde edilirken, 3 milyon tonu da ithalatla karşılanıyor. İthalatın 2 milyon tonu ise Amerika ve Cezayir'den sağlanıyor. Rusya'nın ithalattaki payı 2020'de sadece yüzde 1,5 oldu. Ukrayna'dan ise son yıllarda ithalat yapılmıyor. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'nin LPG tedarikine etkisi yok denecek kadar az bulunuyor."

LPG satışı salgın sonrası yüzde 1 arttı

Aratay, Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyadaki artan maliyetlere dikkati çekerek, taşıma maliyetlerindeki artışın sektörü en fazla etkileyen kalemlerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'de yurt içi LPG satışının 2021'de önceki yıla göre yüzde 1,07 artışla 3 milyon 910 bine ulaştığı bilgisini paylaşan Aratay, şunları kaydetti:

"Geçen yıl tüplü segmentteki satışlar bir önceki yıla göre yüzde 2,7 azalarak 699 bin oldu. Dökme segmenti aynı dönemde yüzde 13,9'lik artışla 97 bin 414 ton olarak gerçekleşti. Otogaz ise yine aynı dönemde yüzde 1,6 artarak, 3 milyon 114 bin oldu. Segment payları bazında 2021'de pazarda yüzde 79,6 ile otogaz ilk sırada yer alıyor. Pazarda tüplü segment yüzde 17,9 ve dökme LPG ise yüzde 2,5'lik pay ile yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Otogaz yüzde 25-30 fiyat avantajı yaratıyor"

Türkiye LPG Derneği Başkan Vekili Tezel de tüm dünyada emtia fiyatlarında rekor artışlar yaşandığını ve bu artışların LPG fiyatlarını da etkilediğini söyledi.

Bu dönemde otogaza dönüşümün artmasının beklendiğini ifade eden Tezel, otogazın yüzde 25-30 fiyat avantajı yarattığını dile getirdi.

Tezel, Türkiye için önemli bir yakıt olan LPG'nin dünyada da özel bir yeri olduğunu kaydetti.

LPG'nin tüm dünyada muadillerine göre çok daha düşük karbon ve partikül salımı ile doğa ve çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu söyleyen Tezel, "Aynı zamanda, son yıllarda gelişen BioLPG çalışmalarıyla LPG'nin karbon salımının düşürülmesi hedeflerine önemli katkı yapabilecek ürünlerden biri olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla LPG, sürdürülebilirlik politikaları kapsamında, geçiş sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Bu nedenle geçiş süreci için değerli bir alternatif yakıt kaynağı olarak, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde teşvik ediliyor." diye konuştu.

Küresel LPG sektörünün büyüklüğünün 300 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Tezel, şunları kaydetti:

"Dünya genelindeki kullanımı geçen yıl bir miktar azalsa da LPG, ilerisi için umut verici olmayı sürdürüyor. LPG üretimi geçen yıl yüzde 1,4 azalarak, 329 milyon ton olarak gerçekleşti ancak küresel ısınma, iklim krizi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve ülkelerin 2050'ye kadar karbon salımını sıfıra indirme hedefleri nedeniyle, önümüzdeki 10 yılda LPG tüketiminin daha da yaygınlaşacağı ve yıllık 375 milyon tonu aşacağı tahmin ediliyor." dedi. 

#Rusya #lpg #Ukrayna #Savaş #Otogaz
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