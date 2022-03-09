Rusya-Ukrayna savaşında 14. gün!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 14. gününe girdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyuruldu.



Yapılan açıklamada, “Elde edilen bilgilere göre, Ruslar Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor" denildi.

Bununla birlikte, bu haftanın başlarında, Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, şehir savunma önlemlerini artırırken halkı evlerinde veya barınaklarda kalmaya çağırdı ve Kiev dışında yoğun çatışmaların sürdüğünü açıkladı.



Klitschko, "Kiev belediyesi güvenilir şehir hizmetleri sağlamak için her şeyi yapıyor. Stoklanan gıda,, temel ihtiyaç maddeleri ve ilaçları en savunmasız durumdaki insanlara dağıtıyoruz” dedi.



RUSYA TEKRAR GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETTİ

Kiev'e yönelik bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna'nın 5 kentinde sivillerin tahliyesi için ateşkes devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.

PUTİN HÜKÜMET ÜYELERİYLE GÖRÜŞECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin, hükümet üyeleriyle bir araya gelecek. Kremlin'den yapılan son açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın hükümet üyeleriyle bir araya geleceği ve ana konunun yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisini en aza indirecek önlemler olacağı belirtildi.

ABD'DEN POLONYA'YA FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya, Rusya-Ukrayna savaşında müttefik ülkelere yönelik olası bir tehdide karşı 2 adet Patriot füze savunma sistemi gönderecek.

SUMİ ŞEHRİNDE ÖLENLERİN SAYISI 22’YE ÇIKTI



Ukrayna’nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya’nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.



Bu saldırılarda 8 kişinin yaralandığını da aktaran Jivitskiy, saldırılar sonucu 20’den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.

5 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, Sumi kentinden alınan yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesinin tamamlandığını belirterek, tahliye edilenlerin arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu duyurdu. Timoşenko, "Tahliye edilenlerin çoğu kadın ve çocuklar" dedi.

ZELENSKİ: SAVAŞ BİTMELİ, MÜZAKERE MASASINA OTURMALIYIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın bitmesi ve müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti.



Zelenski, yayınladığı video mesajda, "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için” dedi.

Zelenski, Rusya’nın insani koridorlara ateş ettiğini ve engellediğini kaydederek, açılan ilk insani koridorun yapılması gerekenlerin sadece yüzde biri olduğunu ifade etti.

BM: UKRAYNA'DA EN AZ 474 SİVİL ÖLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 7 Mart gece yarısına kadar 474 sivilin öldüğü, 861 sivilin yaralandığı belirtildi.



Açıklamada ölenlerin 17'sinin, yaralananların ise 30'unun çocuk olduğu aktarıldı.

Özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiği vurgulanan açıklamada, ayrıca pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıldığı bilgisine yer verildi.



Ukraynalı yetkililer ise ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.