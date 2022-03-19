Rusya-Ukrayna savaşında 24. gün: Luhansk'ta insani koridor açıldı

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 24. günde de devam ediyor.

Luhansk Valisi bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorun açılacağını, duyurdu. Tahliyelerin saat 10.00'dan itibaren başlaması planlandı.

Vali, insani koridorla ilgili taraflar arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bu kapsamda siviller tahliye edilecek; bölgeye gıda ulaştırılmaya çalışılacak. Ukrayna'da dün dokuz insani yardım koridor açılmış; 24 saat içinde 9 bin 144 kişi çatışma bölgelerinden tahliye edilmişti.

Sadece dün tahliye edilenlerin bin 114'ünü çocuklar oluşturuyor.

KİNJAL HİPERSONİK FÜZE KULLANILDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da İvano-Frankivsk bölgesinde bir cephaneyi ilk defa “Kinjal” hipersonik füze kullanarak vurduğunu duyurdu.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Bastion kıyı savunma sistemleriyle Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoe yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusuna ait radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini bildirdi.



Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullanıldığını açıklayan Konaşenkov, "18 Mart'ta, hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile İvano-Frankivsk bölgesindeki Delyatin yerleşim biriminde Ukrayna askeri birliklerinin büyük bir füze ve havacılık mühimmatının bulunduğu cephaneyi imha etti." ifadelerini kullandı.