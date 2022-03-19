banner86

banner85

Rusya-Ukrayna savaşında 24. gün: Luhansk'ta insani koridor açıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24. gününe girdi. Luhansk Valisi bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorun açılacağını açıkladı. Tahliyeler saat 10.00 itibariyle başladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 14 bin 400 asker kaybettiğini duyurdu. Rusya ise Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.

GÜNDEM 19.03.2022, 13:38
Rusya-Ukrayna savaşında 24. gün: Luhansk'ta insani koridor açıldı

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 24. günde de devam ediyor. 

Luhansk Valisi bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorun açılacağını, duyurdu. Tahliyelerin saat 10.00'dan itibaren başlaması planlandı.

Vali, insani koridorla ilgili taraflar arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bu kapsamda siviller tahliye edilecek; bölgeye gıda ulaştırılmaya çalışılacak. Ukrayna'da dün dokuz insani yardım koridor açılmış; 24 saat içinde 9 bin 144 kişi çatışma bölgelerinden tahliye edilmişti.

Sadece dün tahliye edilenlerin bin 114'ünü çocuklar oluşturuyor.

KİNJAL HİPERSONİK FÜZE KULLANILDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da İvano-Frankivsk bölgesinde bir cephaneyi ilk defa “Kinjal” hipersonik füze kullanarak vurduğunu duyurdu.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Bastion kıyı savunma sistemleriyle Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoe yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusuna ait radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullanıldığını açıklayan Konaşenkov, "18 Mart'ta, hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile İvano-Frankivsk bölgesindeki Delyatin yerleşim biriminde Ukrayna askeri birliklerinin büyük bir füze ve havacılık mühimmatının bulunduğu cephaneyi imha etti." ifadelerini kullandı.

#Rusya #Ukrayna #Luhansk #insani koridor #Kinjal hipersonik füzesi
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 30 36
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 21
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 28 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 29 29
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19