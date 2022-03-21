Rusya-Ukrayna savaşında 26. gün... Başkent Kiev'de alışveriş merkezi vuruldu: 4 kişi öldü
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 26. gününe girdi. Başkent Kiev'de gece saatlerinde çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi. Rus ordusunun Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Ukrayna, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu açıkladı. Taraflar arasındaki barış müzakereleri, bugün çevrim içi olarak devam edecek.
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.
Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına gelirken havadan bombardıman ise sürüyor.
Ruslar haftasonu Ukrayna'da hipersonik füze kullanmaya başladı.
Ruslar bir kez daha sesten 5 kat hızlı hipersonik füze kullandığını duyurdu.
Karadeniz ve Hazar'dan da seyir füzeleri atılıyor. Rus ordusu, seyir füzeleriyle askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı.
ODESSA SİREN SESLERİYLE UYANDI
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.
BAŞKENT KİEV'DE PATLAMA SESLERİ
Başkent Kiev, yine Rus füzelerinin hedefi oldu.
Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor" ifadesi yer aldı.
Mariupol'de de insani dram derinleşiyor. Rus güçlerinin burada da saldırıları devam ediyor. Birlemiş Milletler'e göre, Ukrayna'da 10 milyon kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Bu sivillerden neredeyse 3 buçuk milyonu ülke dışına çıktı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.
Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde" dedi.
Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
RUSYA'DAN 'TESLİM OLUN' ÇAĞRISI
Rusya Savunma Bakanlığı ise gece Mariupol'deki Ukrayna askerlerine çağrıda bulundu, silah bırakmalarını istedi ve can güvenliği garantisi verdi.
Yanıt gecikmedi, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereshchuk, Mariupol'ü teslim etmelerinin söz konusu olmadığını ve yanıtın Rus tarafına iletildiğini söyledi.
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