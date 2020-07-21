Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya gündemini değerlendirdi!

Kaya, Kıbrıs’ta yaşanan son gelişmelere değinerek şöyle konuştu;

TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ’DE HEM KKTC’NİN HEM KENDİSİNİN ÇIKARLARINI KORUMALIDIR

“Bölgede bulunan zengin doğalgaz kaynakları Kıbrıs’ın ve Doğu Akdeniz’in önemini artırmıştır. Bundan dolayı Rumlarla beraber ABD, AB, İsrail, Mısır, Fransa’nın da içinde bulunduğu ittifak bir oldubitti ile Türkiye’yi ve KKTC’yi bölgede saf dışı bırakmak istemektedir. Türkiye, hem kendi hem de KKTC’nin bölgedeki çıkarlarını korumaya mecburdur. Bunun yolu da 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ne olduğunu anlatmak ve unutturmamaktan geçer”

Geçtiğimiz günlerde 4’üncü yıldönümü kutlanan 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kaya, şöyle devam etti

YENİ MAĞDURİYETLER OLUŞTURULMAMALI

“Bu süreçte kurunun yanında yaş da yanmamalı. Yeni mağduriyetlerin oluşturulmasının önüne geçilmelidir”