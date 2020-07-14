Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya gündemini değerlendirdi!

Kaya, seçim sistemi ve Siyasi Partiler Kanunu üzerinde yeni düzenlemelerin yapılacağına ilişkin tartışmalara değinerek şunları söyledi:

Bugün Türkiye’nin iktidarın ömrünü uzatmak için ‘seçim mühendisliklerine’ değil, aklıselim ile toplumun sorunlarına doğru çözümleri bulmak için konuşabilmeye ihtiyacı vardır.”

Türkiye’nin dış politikada olağanüstü günlerden geçtiğini söyleyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

AB üyeliğinin yanında bir de NATO üyesi olacak bir GKRY, Türkiye’nin Akdeniz’deki bütün hareket alanını daraltacak ve bölgesel ilişkilerini derinden ve Libya gibi yapılmaya çalışılan açılımları olumsuz olarak etkileyecektir”