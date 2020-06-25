Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
GÜNDEM 25.06.2020, 13:51 25.06.2020, 21:12
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"FRANSA ÖNCE KENDİ GEÇMİŞİ İLE YÜZLEŞMELİ"
Karamollaoğlu, Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:
"NE KADAR FAİZ ÖDEDİNİZ"
Ekonomik konularda çelişkili açıklamalar yapıldığını savunan Karamollaoğlu, iktidarın "İslam ekonomisi" söylemini hatırlattı.
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