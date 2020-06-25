Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

"FRANSA ÖNCE KENDİ GEÇMİŞİ İLE YÜZLEŞMELİ"

Karamollaoğlu, Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"NE KADAR FAİZ ÖDEDİNİZ"

Ekonomik konularda çelişkili açıklamalar yapıldığını savunan Karamollaoğlu, iktidarın "İslam ekonomisi" söylemini hatırlattı.