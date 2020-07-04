Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

Sivas katliamı sırasında Sivas Belediye Başkanı olarak görev yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na "Madımak olayı sizi utandırmıyor mu?" sorusunun sorulması üzerine Karamollaoğlu şu cevabı verdi.

Karamolloğlu'nun HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorulara verdiği yanıt ise dikkat çekti.