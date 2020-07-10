Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

Karamollaoğlu, tbmm’de görüşmeleri devam eden borolara ilişkin teklifi değerlendirdi artık iktidar yanlısı barolara gün doğacak dedi.

ARTIK İKTİDAR YANLISI BAROLARA GÜN DOĞACAK

“Ülkemizin gündemini işgal eden konulardan birisi de birkaç haftadır üzerinde durduğumuz baro meselesidir. Bakınız çoklu baro bu iktidarın gerçekleştirmeye çalıştığı en tehlikeli; kutuplaşmayı adalet mekanizmasına taşıyan bir adımdır.

Ülke ekonomisinin yükselmesiyle ilgili yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti.

ESNAFTAN HABERİNİZ OLMADIĞI İÇİN EKONOMİNİN UÇTUĞUNU ZANNEDİYORSUNUZ

“Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin ana problemlerinden birisi çok açık bir şekilde ekonomideki istikrarsız gidişattır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğimizi iddia etse de durumun hiç de böyle olmadığı aşikâr. Türkiye bu zihniyetle giderse ekonomide sondan ilk ona girerek Afrika ülkeleri ile aynı potada yer alacak. Bakınız TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Bu resmi rakam bir de bunun gerçeği var ki ona baktığımız zaman tablo çok daha can yakıcı. Pahalılıktan dolayı çarşıda, markette, pazarda bir poşeti zor doldurur hale geldi insanımız ama siz asgari ücretle canı pahasına havai fişek fabrikasında çalışmak zorunda olanlardan, maden ocaklarında çalışmak zorunda olanlardan, esnaftan, memurdan haberiniz olmadığı için ekonominin sürekli uçtuğunu zannediyorsunuz.”