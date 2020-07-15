Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Milletin 15 Temmuz gecesi büyük bir destan yazdığını, darbenin, hukuksuzluğun karşısında olduğunu gösterdiğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi

"Aziz milletim, tankların önüne göğsünü siper etme pahasına darbenin karşısında durarak o gece tarihi bir rol üstlendi. Burada şu nokta çok büyük önem arz ediyor; bakınız o gece alanlarda her siyasi partiden, her ideolojiden insanı görmek mümkündü. AK Parti'li ile CHP'li, MHP'li ile Saadet Parti'li yan yana tankların önüne çıktılar ve bu girişime karşı göğüslerine gere gere mücadele ettiler. Nitekim o gece şehit olan ve yaralanan kardeşlerimiz arasında bizim kendi teşkilatlarımızdan birçok isim vardı. Şimdi bir kısım AK Parti'liler televizyonlarda kahramanlık yapıyorlar ama o gün ortalıkta görünmediler, bunun da unutulmaması lazım."

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti;

"Ayasofya kararına karşı çıkanlara sesleniyorum, bu olmaz. Vakfiyeye karşı çıkılmaz, vakfiyenin şartlarının değiştirilmesi doğru olmaz. Bu konuda ben muhalefete de müteşekkirim, muhalefet olmalarına rağmen bu kararı tebrik ettiler."