Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

Hükümetin dış politikasını eleştiren Karamollaoğlu, söyle konuştu;

"Bir politika yürütemiyorsunuz. Suni gündemlerle uğraşmak çok kısa bir zaman sizin nefes almanıza imkan verir. Dış politika da yalnızlaşmışız. Kime yar olacağımız belli değil. Bir Rusya'ya gidiyoruz, bir Avrupa'ya gidiyoruz, bir ABD'ye gidiyoruz, bir Çin'e gidiyoruz. Sonunda hiç kimseyle doğru bir bağ kuramıyoruz. Bu kadar şaşkınlık Türk dış politikasında hiç yaşanmadı. Geldiğimiz nokta üzücü. Dış politikada böyle gidemezsiniz" diye konuştu.

Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise, şunları söyledi;

"Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Ancak bir zayıf ihtimal var. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.