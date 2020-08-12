Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hükümetin dış politikasını eleştiren Karamollaoğlu, söyle konuştu;
"Bir politika yürütemiyorsunuz. Suni gündemlerle uğraşmak çok kısa bir zaman sizin nefes almanıza imkan verir. Dış politika da yalnızlaşmışız. Kime yar olacağımız belli değil. Bir Rusya'ya gidiyoruz, bir Avrupa'ya gidiyoruz, bir ABD'ye gidiyoruz, bir Çin'e gidiyoruz. Sonunda hiç kimseyle doğru bir bağ kuramıyoruz. Bu kadar şaşkınlık Türk dış politikasında hiç yaşanmadı. Geldiğimiz nokta üzücü. Dış politikada böyle gidemezsiniz" diye konuştu.
Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise, şunları söyledi;
"Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Ancak bir zayıf ihtimal var. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.
|İmsak
|04:08
|Güneş
|05:39
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25