Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "idam gelmeli" çağrısına yanıt veren Karamollaoğlu’nun idam çıkışı çok konuşulacak şekilde oldu

"Gündem kalmayınca da ısıtıp ısıtıp idam meselesini konuşuyorlar.Arkadaşlar Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı şimdiye çoktan çözülmüş olurdu" dedi.

Farklı fikirlerin hainlikle suçlandığı bir ortamda Türkiye’nin problemlerini çözmek mümkün değil diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti.

"İKTİDAR HİÇBİR PROBLEMİ ÇÖZEMEZ"

Türkiye’de kutuplaşmanın zirveye çıktığı bir noktada…Meselelerin müzakere edilemediği bir ortamda…Farklı fikirlerin hainlikle itham edildiği bir ortamda Türkiye’nin problemlerini çözmek mümkün değil.

Bunu anlamıyorlar tam 18 yıl oldu… Geçmiş iktidarlara artık bahane bulamazsınız.

5 kere iktidara siz geldiniz. Şimdi tutup da 18 yılda çözemeyeceğiniz problemleri daha önceki iktidarlara fatura edemezsiniz. Sizin 18 yıllık maceranızın faturası bu işleri beceremeyeceğinizin belgesi. Lafla peynir gemisi yürümez. Meşhur bir söz var kellim kellin la yenfa yani söylersin söylersin hiçbir fayda sağlamaz" dedi.