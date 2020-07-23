Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul konusunda bilgilendirildi!
Allah, hepimizin yardımcısı olsun” diyen Karamollaoğlu “İstanbul, hepimizin şehri. İstanbul’un yaşanabilir bir şehir olması hepimiz için ve İstanbul için özellikle önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 23.07.2020, 16:47 23.07.2020, 18:51
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KARAMOLLAOĞLU: “İSTANBUL, HEPİMİZİN ŞEHRİ”
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ikinci sanal toplantısını gerçekleştiren İmamoğlu, aynı sunumu yaptı. “Allah, hepimizin yardımcısı olsun” diyen Karamollaoğlu, “İstanbul, hepimizin şehri. İstanbul’un yaşanabilir bir şehir olması hepimiz için ve İstanbul için özellikle önem arz ediyor. Size, bu bilgileri bize takdim ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim de düşüncelerimi teyit eden bu açıklamalarınız, sadece endişelerimizi pekiştirdi esas itibariyle. İnşallah önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı da konunun biraz daha sürece yayılmasını arzu eder” ifadelerini kullandı.
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