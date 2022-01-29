Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde: 9 kişi daha gözaltına alındı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

İLK OLARAK 2 KİŞİ YAKALANDI

Cinayet sonrası başlatılan geniş çaplı operasyonda ilk olarak 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonla ilgili bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.