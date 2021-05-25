Şafak vakti Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, daha önceden belirlenmiş adreslere Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde eş zamanlı baskın yaptı.

Uyuşturucu satıcılarının hedef alındığı operasyon, sabah saat 06.00 sıralarında başladı.

Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verirken Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Emniyet ekipleri, Bayrampaşa'da, drone yardımıyla baskın yapılan adresi havadan takibe alırken, narkotik eğitimli köpeklerle de arama yaptı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürüldüğü, adreslerde yapılan arama ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı yapıldığı belirtildi.

Ekipler şu ana kadar 574 şüpheliyi gözaltına aldı.

1213 EKİP KATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemiz genelinde, yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şahıs tespit edilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır." dedi.

574 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

EGM'den yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 zanlının tespit edildiği bildirildi.

POLİS TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA

Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1213 ekibin ve 3644 personelin görev aldığı belirtildi.

Operasyonda aynı zamanda 113 narkotik dedektör köpeği de yer aldı.