Sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi!
Düzce'nin Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde devam eden sağanak nedeniyle dereler taştı, evle su altında kaldı.
GÜNDEM 08.07.2021, 14:18
Evlerini su basan bazı vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak kurtulmayı bekledi.
Düzce valiliğinden edinilen son bilgiye göre, can kaybı olmadığını, mahsur kalan 48 kişinin kurtarıldığını ve 141 kişinin de tedbir amaçlı tahliye edildiği açıkladı.
Öte yandan sakarya’nın hendek ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda çökme meydana geldi.
Belediye, il özel idareye bağlı iş makinaları ve umke mahsur kalan insanları kurtarmak için çalışma başlattı
Selde akıntıya kapılarak kaybolan 78 yaşındaki kişinin bulunması için sakarya valiliği çalışma başlattı
Sakarya Valisi Çetin Oktay kaldırım, yaptığı açıklamada, sağanak yağmurun kentte bıraktığı hasar ve selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.
37°
az bulutlu
Namaz Vakti 08 Temmuz 2021
|İmsak
|03:26
|Güneş
|05:11
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü