Sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi!

Evlerini su basan bazı vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak kurtulmayı bekledi.

Düzce valiliğinden edinilen son bilgiye göre, can kaybı olmadığını, mahsur kalan 48 kişinin kurtarıldığını ve 141 kişinin de tedbir amaçlı tahliye edildiği açıkladı.

Öte yandan sakarya’nın hendek ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda çökme meydana geldi.

Belediye, il özel idareye bağlı iş makinaları ve umke mahsur kalan insanları kurtarmak için çalışma başlattı

Selde akıntıya kapılarak kaybolan 78 yaşındaki kişinin bulunması için sakarya valiliği çalışma başlattı

Sakarya Valisi Çetin Oktay kaldırım, yaptığı açıklamada, sağanak yağmurun kentte bıraktığı hasar ve selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.