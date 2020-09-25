Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Vakalar düşüşte...
Samsun'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte vaka sayısında son 1 haftada 3’te bir oranında düşüş yaşandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca COVID-19 salgınıyla mücadelede Samsun'da gelinen noktayı değerlendirdi.
Filyasyon ekiplerinin çalışmalarının salgınla mücadeleye büyük katkı sağladığını vurgulayan Koca, şu açıklamaları yaptı:
"Samsun’daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son 1 haftada 1 ay öncesine göre 3’te 1 oranında vaka sayısında düşüş oldu. Bu düşüşle birlikte 1 hafta-10 gün içinde hasta sayılarının daha da düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısı ve hastane yükünü azaltmak. Samsun’da başarı oranımızı önemli oranda etkiyen filyasyon çalışmalırımızdır. Ekip sayısını 175'e çıkardık. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise temaslı takip süremiz 9 saate inmiş durumda."
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