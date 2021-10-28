Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Atamaların mülakat olmadan, puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır" dedi.

GÜNDEM 28.10.2021, 11:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. 

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları: 

"Rümeysa Şen'in 36 saat çalıştığı yönündeki bilgiler yanlıştır"

Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı maalesef doğrudur. Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı yönündeki bilgiler yanlıştır. Bu bilgi bizi uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz. 24 saatlere varan çalışma sürelerini doğru bulmuyoruz. Biyolojik şartlarımızı zorlayacak çalışma süreleri kabul edilemez.

"Nöbet konusunda karar verici olan başhekimlerdir"

Kaç saat nöbet tutulması gerektiği konusunda karar verici olan başhekimlerdir. Uzun mesailer, yoğun nöbetler asistan hekimlerimizin muzdarip olduğu eski bir sorundur. Bakanlığımızın uygulama ile ilgili yönetmeliği ise tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık.

"Ülkemizde 1 hekime 457 kişi düşmektedir"

Ülkemizde 1 hekime 457 kişi düşmektedir. Bu da çok ağır bir iş yükü demektir. Sağlık çalışanına şiddet uygulayanı dışlamak toplumun bir erdemi olacaktır. "Atamaların puanlara göre yapılmasını sağlayacağız"

Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.

"İki aşılama arasındaki uzun süre antikor düzeyini düşürüyor"

Birinci doz aşı ile ikinci doz aşı arsındaki sürenin uzatılması antikor seviyesini düşürmektedir. 2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52’lik bir artış var. Bu yıl da seyir geçen yıla benzer sürüyor. Koronavirüste belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #Aksu Haber #aşı #koronavirüs #Bilim Kurulu Toplantısı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2