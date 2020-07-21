Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik bir açıklama yaptı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak havanın virüs üzerindeki etkisiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, 'Sıcak havayla virüsün etkisinin yitirdiği' söylentisinin yanlış olduğunu vurguladı.
GÜNDEM 21.07.2020, 17:34 21.07.2020, 19:05
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Tüm dünya korona ne zaman bitecek diye bekliyor. Bilim insanları aralıksız çalışıyor. Ancak bazı iddialar adeta ortalığı karıştırıyor. Sıcak havalar virüsü öldürür iddiaları kulaktan kulağa dolaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, kritik bir açıklama yaptı. Bakan koca sıcak havayla virüsün etkisinin yitirdiği söylentisinin yanlış olduğunu vurguladı.
Bakan koca; “yaz gelin virüs etkisini kaybetti” kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır.
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