Sağlık Bakanı, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, yaklaşık 2 yıl önce patlak verdiği halinden çok daha ileri seviyeye çıktı.

İlk zamanlarda vaka sayısı 2 haneli rakamları geçmezken, bu sayı tedbirler ve yasaklara uyulmadıkça binlerin altına düşmemeye başladı.

GÜNLÜK 20 BİNİN ÜZERİNDE VAKA

Günlük 20 binin üzerinde vakanın olduğu Türkiye'de de hastalığın bitmesi için aşının önemine sık sık dikkat çekiliyor.

Ancak yine de vaka artışı bir türlü durmuyor...

BAKAN KOCA, HARİTA İLE AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta olduğu gibi yine illere göre her 100 bin kişide görülen vaka oranı haritasını açıkladı.

Buna göre 13-19 Kasım döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

OSMANİYE BAŞI ÇEKİYOR

Belirtilen haftada en yüksek vaka oranı 481,45 ile Osmaniye oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, “13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.” dedi.