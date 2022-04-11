Sağlık Bakanı Koca'dan esprili koronavirüs paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 2 yılın ardından yavaş yavaş gündemden çıkarken Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
GÜNDEM 11.04.2022, 11:15
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 2 yılın ardından yavaş yavaş gündemden çıkarken Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609" ifadelerini kullandı.
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