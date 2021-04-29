Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşı randevularına yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan son dakika bilgiye göre, Biontech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevularının devam edeceği açıklandı.

İKİ DOZ UYGULAMASI ARASINDAKİ SÜRE DEĞİŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı duyurmasının ardından yeni bir karar alındı.

Bakanlık kaynakları, mevcut randevuların devam edeceğini açıklayarak, "Yeni aşı olacaklara 6-8 hafta aralıkla randevu verilecek." açıklamasında bulundu.

SPUTNİK V MAYISTA GELİYOR

Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmakta. Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı.

Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır.

DOZ ARALARI AÇILDI

Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

YERLİ AŞI FAZ 3’E GEÇİYOR

Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Yerli inaktif aşımız Faz 2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde Faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır.